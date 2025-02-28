В Татарстане запустят историко-патриотический проект о героях разных народов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ближайшее время запустят историко-патриотический проект о героях разных народов 1941–2025 годов. Об этом сообщил руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин на заседании в Культурном центре имени А.С. Пушкина.

— Ассамблеей народов и Домом дружбы народов РТ разработан историко-патриотический проект. Он предусматривает проведение выставки о подвигах героев — представителей разных народов с 1941 по 2025 год, — рассказал он.

Выставочный проект продолжит свою работу и после завершения Года защитника Отечества, подчеркнул Валиуллин. Он попросил «в кратчайшие сроки» направить информацию о героях каждого района.

Напомним, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

Елизавета Пуншева