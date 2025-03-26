Путин наградил многодетную семью из Татарстана орденом «Родительская слава»

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин вручил госнаграды многодетным родителям из 16 регионов страны, включая Татарстан. Награды были присуждены за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди награжденных — Рафик и Рамзия Юсуповы из Татарстана, которые получили медали ордена «Родительская слава». Этот орден вручается за значительные заслуги в воспитании детей и поддержании семейных ценностей.

Помимо татарстанской семьи, награды также получили родители из других регионов, таких как Московская область, Рязанская область и Красноярский край.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, который предлагает выплаты на погашение ипотеки для семей, где с 1 января 2024 года родился ребенок. Максимальная сумма выплат может составить до 1,8 млн рублей.

Анастасия Фартыгина