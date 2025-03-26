В России начнут выплачивать до 1,8 млн рублей на ипотеку семьям с новорожденными детьми

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, который предлагает выплаты на погашение ипотеки для семей, где с 1 января 2024 года родился ребенок. Максимальная сумма выплат может составить до 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. В пояснительной записке к документу говорится, что цель инициативы — поддержка семей с детьми и помощь в погашении ипотечных кредитов. Выплаты будут составлять 500 тыс. рублей за первого ребенка, 600 тыс. за второго и 700 тыс. за третьего.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Поддержка будет предоставляться только на один ипотечный кредит, который был оформлен до 1 января 2030 года. Средства можно использовать для покупки или строительства жилья, оплаты доли в недвижимости или полного погашения ипотеки.

— В прошлом году естественная убыль населения составила почти 600 тыс. человек, — сказал Миронов. Он также добавил, что такая мера поддержки может привести к увеличению рождаемости до 600 тыс. новых рождений в год.

Напомним, что правительство России одобрило стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.



Анастасия Фартыгина