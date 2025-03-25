Путин предложил ввести градостроительный норматив по обеспеченности объектами культуры

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой включить показатель обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования. Это предложение он озвучил на Совете по культуре и искусству.

Российский лидер подчеркнул, что инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточной и по количеству, и по смыслу. Он акцентировал внимание на доступности культуры для всех вне зависимости от места проживания и уровня доходов.

— Люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой, и не только в СМИ, в интернете, профильных учреждениях, — сказал Путин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Глава государства попросил правительство обратить внимание на возможности долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он заявил, что необходимо учесть задачу создания разветвленной сети учреждений культуры при формировании мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий.

Напомним, что, благодаря нацпроекту «Культура», было построено и модернизировано свыше 3 200 учреждений. Владимир Путин заверил, что программа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Семья».

Анастасия Фартыгина