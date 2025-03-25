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Российские военные освободили населенный пункт Мирное в ДНР

17:12, 25.03.2025
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в ДНР
Фото: Максим Платонов

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Мирное в ДНР.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Малой Шапковки, Каменки, Красного Первого, Григоровки, Тищенковки и Кондрашовки в Харьковской области, а также Торского, Нового и Ямполя в ДНР.

Накануне военные силы России освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области.

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