Российские военные освободили населенный пункт Мирное в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Мирное в ДНР.
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.
Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Малой Шапковки, Каменки, Красного Первого, Григоровки, Тищенковки и Кондрашовки в Харьковской области, а также Торского, Нового и Ямполя в ДНР.
Накануне военные силы России освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области.
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