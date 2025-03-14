Новости общества

13:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области

12:45, 14.03.2025
Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.

— Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Гончаровка, — говорится в сводке министерства.

За последние сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 260 человек, подчеркнули Минобороны.

Накануне военные силы России освободили населенный пункт Новомарково в ДНР.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также