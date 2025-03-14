Российские военные освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
— Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Гончаровка, — говорится в сводке министерства.
За последние сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 260 человек, подчеркнули Минобороны.
Накануне военные силы России освободили населенный пункт Новомарково в ДНР.
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