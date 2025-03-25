В России ввели штраф до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, который вводит штраф до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Об этом сообщили в ТАСС.

Документ был представлен в Госдуму в феврале группой депутатов во главе с Андреем Картаполовым, председателем Комитета по обороне. Новый закон дополнит статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся воинского учета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно предложению, если гражданин не уведомит военный комиссариат о своем переезде на срок более трех месяцев, это будет караться штрафом от 10 до 20 тыс. рублей. В настоящее время за подобное несообщение предусмотрен штраф от 1 до 5 тыс. рублей, но не уточняется срок пребывания на новом месте.

31 марта 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий параметры весеннего призыва на военную службу. Он стартует 1 апреля. Призывная кампания коснется молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В прошлом году в рамках весеннего призыва было задействовано 150 тыс. граждан, осенью на службу отправились 133 тыс. человек. О том, как призывники смогут узнать о своем статусе и какие последствия ждут тех, кто проигнорирует повестку, — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина