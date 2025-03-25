Казань вошла в топ-5 городов по спросу на загородные дома на майские праздники

Фото: Галия Шакирова

Путешественники все чаще выбирают отдых на природе, особенно в праздничные дни. Интерес россиян к загородным домам вырос в три раза за год, а Казань вошла в пятерку самых популярных направлений для такого отдыха на майские праздники, сообщили аналитики OneTwoTrip для «Известий».

Согласно анализу, большинство (62%) россиян планируют короткие вылазки за город на 1–3 дня, предпочитая отдых вдвоем (48% заказов).

Лидером по количеству бронирований стала Ленинградская область (16,4%), за ней следуют окрестности Сочи (14,2%) и Московская область (13,4%).

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Казань получила 6,8% заказов. Средняя стоимость аренды домика в окрестностях Казани на майские праздники составляет 8 тыс. рублей за ночь.

Помимо столицы Татарстана, в список популярных регионов для загородного отдыха вошли Карелия, Кавказские Минеральные Воды, Псковская область, Зеленоградск, Суздаль и Алтай.



Также Казань стала самым популярным городом для бронирования отелей и других объектов размещения на майские праздники 2025 года, обогнав Москву и Санкт-Петербург.

Рената Валеева