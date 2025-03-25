Казань обогнала Москву по популярности бронирований на майские праздники

Фото: Динар Фатыхов

Казань стала самым популярным городом для бронирования отелей и других объектов размещения на майские праздники 2025 года, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы Bronevik.com, пишет ТАСС.

Согласно данным, Казань и Санкт-Петербург поделили первое место, получив по 11% от всех заказов по стране. При этом, как отмечают эксперты, столица Татарстана значительно усилила свои позиции, поднявшись с третьего места в прошлогоднем рейтинге. Москва, традиционно лидирующая по количеству бронирований, оказалась на третьем месте с долей 7%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Столица Татарстана привлекает туристов многочисленными историческими и культурными объектами, один из которых, Казанский кремль, занесен в список наследия ЮНЕСКО. Также Казань официально носит статус гастрономической столицы России, — подчеркивают аналитики компании.

В целом объем бронирований отелей и других средств размещения в России на предстоящие майские праздники вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на бронирование увеличился на 12% и составил 6,6 тыс. рублей за сутки.



Ранее сообщалось, что самым востребованным регионом для отдыха в апреле стал Краснодарский край, но Казань также попала в список наиболее популярных городов для поездок.

Рената Валеева