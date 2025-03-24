В МВД предупредили о мошенничестве с приглашением на омолаживающие процедуры

Фото: Максим Платонов

В МВД России сообщили, что мошенники распространяют в Telegram фишинговые сообщения с приглашением женщин якобы на омолаживающие процедуры. Об этом пишет ТАСС.

Неизвестные приглашают «женщин Москвы от 27 до 75 лет на омолаживающие процедуры лица бесплатно в качестве моделей». Для этого клиника косметологии открыла запись на данное обследование на сайте.

— Успейте записаться, всего 20 мест, — говорится в сообщении. Внизу сообщения прикреплена ссылка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

МВД предупреждает, что это пример фишинга. Киберполиция призывает обязательно проверять лицензии и отзывы на всех возможных платформах.

Ранее МВД выявило новую схему, при которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильному банку граждан. Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь инженерами оператора связи, и просят ввести комбинации, такие как #90 или #09, под предлогом «проверки телефонной линии».

Рената Валеева