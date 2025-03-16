МВД предупредило о новой схеме мошенничества с сим-картами и мобильным банком

Фото: Динар Фатыхов

МВД России выявило новую мошенническую схему, при которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильному банку граждан. Об этом сообщили в Газете.ru.

Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь инженерами оператора связи, и просят ввести комбинации, такие как #90 или #09, под предлогом «проверки телефонной линии».

Нажатие этих цифр позволяет мошенникам взять под контроль сим-карту, что открывает им доступ к звонкам и банковским приложениям жертв.

— Это дает им возможность совершать звонки за ваш счет и получать доступ к банковским данным, — уточнили в МВД.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ведомство рекомендует немедленно завершать такие разговора и блокировать номера, с которых поступают подозрительные звонки. Специалисты также советуют не сообщать потенциальным мошенникам персональные данные и коды, полученные через SMS.

Для защиты от подобных схем МВД также просит устанавливать двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и регулярно проверять историю операций.

