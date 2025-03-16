МВД предупредило о новой схеме мошенничества с сим-картами и мобильным банком
МВД России выявило новую мошенническую схему, при которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильному банку граждан. Об этом сообщили в Газете.ru.
Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь инженерами оператора связи, и просят ввести комбинации, такие как #90 или #09, под предлогом «проверки телефонной линии».
Нажатие этих цифр позволяет мошенникам взять под контроль сим-карту, что открывает им доступ к звонкам и банковским приложениям жертв.
— Это дает им возможность совершать звонки за ваш счет и получать доступ к банковским данным, — уточнили в МВД.
Ведомство рекомендует немедленно завершать такие разговора и блокировать номера, с которых поступают подозрительные звонки. Специалисты также советуют не сообщать потенциальным мошенникам персональные данные и коды, полученные через SMS.
Для защиты от подобных схем МВД также просит устанавливать двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и регулярно проверять историю операций.
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