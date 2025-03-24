Силы ПВО России отразили атаку БПЛА на газоконденсатное месторождение в Крыму
Минобороны России сообщило о попытке атаки киевского режима на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму вечером 23 марта.
Согласно данным ведомства, с 21.00 до 21.50 российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. Целью удара было газоконденсатное месторождение, обеспечивающее газоснабжение жителей и экономики полуострова.
Атака была предотвращена без последствий для объекта и населения.
Напомним, что недавно в Ростове-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атак беспилотных летательных аппаратов.
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