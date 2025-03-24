Новости общества

18:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Силы ПВО России отразили атаку БПЛА на газоконденсатное месторождение в Крыму

17:39, 24.03.2025
Силы ПВО России отразили атаку БПЛА на газоконденсатное месторождение в Крыму
Фото: Реальное время

Минобороны России сообщило о попытке атаки киевского режима на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму вечером 23 марта.

Согласно данным ведомства, с 21.00 до 21.50 российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех украинских беспилотных летательных аппаратов. Целью удара было газоконденсатное месторождение, обеспечивающее газоснабжение жителей и экономики полуострова.

Атака была предотвращена без последствий для объекта и населения.

Напомним, что недавно в Ростове-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атак беспилотных летательных аппаратов.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также