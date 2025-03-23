В Ростовской области ввели режим ЧС после атак БПЛА
В Ростове-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
- В Ростове в многоэтажном доме на улице Горсоветской повреждения получили фасад и шесть квартир. В результате атаки были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах, рассказал Слюсарь. Врио губернатора добавил, что пострадали два человека. В Сальске из-за падения дрона в магазине разбилось остекление.
Напомним, что в Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации после масштабной атаки беспилотников. Постановление подписал глава района Максим Леонов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.