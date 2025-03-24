Страховщики назвали цену объединенного полиса ОСАГО для России и Белоруссии

Фото: Динар Фатыхов

Минимальная стоимость полиса ОСАГО, действующего на территории Союзного государства России и Белоруссии, составит 3 400 рублей. Об этом журналу «Авто.ру» сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Указ президента Белоруссии «О страховании», подписанный 18 марта, должен вступить в силу 23 апреля. В ближайшее время будут подписаны Правила системы страхования, где будет зафиксирована дата начала работы объединенного ОСАГО.

Минимальная базовая ставка страхового тарифа для легковых автомобилей в рамках ОСАГО Союзного государства определена на уровне 3 400 рублей, максимальная — 3 590 рублей. Для грузового транспорта тарифный коридор составит от 7 560 до 7 980 рублей.

Несмотря на запуск объединенного ОСАГО, страховщики не планируют отказываться от использования «Синей карты». По предварительным расчетам, эти полисы останутся актуальными для физлиц, совершающих разовые поездки в Белоруссию. Кроме того, рассматривается возможность включения в систему «Синей карты» новых стран. В настоящее время ведутся переговоры со страховщиками Азербайджана, Казахстана и Монголии.

Рената Валеева