Единая система ОСАГО для России и Белоруссии заработает в апреле

Закон о создании единой системы ОСАГО для России и Белоруссии, вступивший в силу 1 января, фактически заработает только в апреле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора бюро «Зеленая карта» РСА Сергея Разувана. По его оценке, доплата за расширенный полис составит около 3 тысяч рублей.

Законодательная база для запуска системы уже сформирована, однако страховым компаниям требуется время на доработку и интеграцию информационных систем. По оценкам страховщиков, 60-70% владельцев «Синих карт» в приграничных районах будут заинтересованы в новом, более удобном и выгодном полисе общего ОСАГО.

«Синяя карта» представляет собой краткосрочный полис для выезда за границу, в то время как общее ОСАГО предназначено для тех, кто часто путешествует на автомобиле между двумя странами.

Рената Валеева