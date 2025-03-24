В Татарстане к концу недели потеплеет до 13 градусов
В ближайшие дни в Татарстане сохранится ясная погода с постепенным повышением температуры воздуха. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
Погодные условия в регионе определяются влиянием обширного антициклона. Вчера днем температура воздуха достигала +6, ночью опускалась до -9. Сегодня, 24 марта, в полдень воздух прогрелся до +9.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни республика будет находиться на западной периферии антициклона с южными воздушными потоками. Характер погоды существенно не изменится, а температурный фон продолжит повышаться.
Прогноз на ближайшие дни:
- 25 марта — без осадков. Температура воздуха ночью до -6, на востоке и в низких местах до -9, днем от +5 до +10°.
- 26—27 марта — небольшая вероятность осадков. Температура воздуха ночью до +3, днем от +6 до +11.
- 28 марта — осадки маловероятны. Температура воздуха ночью до +4, днем от +8 до +13.
- 29 марта — местами небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта. Температура воздуха ночью до +4, днем от +8 до +13.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в центре европейской части России возможны эпизоды резкого понижения температуры и выпадения снега в конце марта и апреле.
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