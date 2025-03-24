В Татарстане к концу недели потеплеет до 13 градусов

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни в Татарстане сохранится ясная погода с постепенным повышением температуры воздуха. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Погодные условия в регионе определяются влиянием обширного антициклона. Вчера днем температура воздуха достигала +6, ночью опускалась до -9. Сегодня, 24 марта, в полдень воздух прогрелся до +9.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни республика будет находиться на западной периферии антициклона с южными воздушными потоками. Характер погоды существенно не изменится, а температурный фон продолжит повышаться.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прогноз на ближайшие дни:

25 марта — без осадков. Температура воздуха ночью до -6, на востоке и в низких местах до -9, днем от +5 до +10°.

26—27 марта — небольшая вероятность осадков. Температура воздуха ночью до +3, днем от +6 до +11.

28 марта — осадки маловероятны. Температура воздуха ночью до +4, днем от +8 до +13.

29 марта — местами небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта. Температура воздуха ночью до +4, днем от +8 до +13.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в центре европейской части России возможны эпизоды резкого понижения температуры и выпадения снега в конце марта и апреле.

Рената Валеева