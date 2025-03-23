В Гидрометцентре предупредили о похолодании и снеге в конце марта и апреле

Фото: Динар Фатыхов

В центре европейской части России возможны эпизоды резкого понижения температуры и выпадения снега в конце марта и апреле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Весной погода остается изменчивой из-за циклонов и антициклонов. Обязательно будут периоды похолодания как в конце марта, так и в апреле, — отметил он. По словам Вильфанда, снег в апреле выпадает практически ежегодно, хотя устойчивый снежный покров уже не прогнозируется.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт подчеркнул, что такие явления характерны для умеренных широт, где расположена большая часть территории России.

Напомним, что уже в мае в Казани установится летняя погода, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии начальник Управления гражданской защиты исполкома Сергей Чанкин.

Матвей Гавриков