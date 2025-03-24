В пришкольных лагерях Казани на весенних каникулах отдохнут более 10 тыс. детей

Путевка для одного ребенка обошлась родителям в 272 рубля

Фото: Максим Платонов

На весенних каникулах в пришкольных лагерях в Казани отдохнут более 10 тыс. детей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

По его словам, пришкольные лагеря проведут в 165 казанских школах. Путевка для одного ребенка обошлась родителям в 272 рубля. Дети участников СВО примут участие в программе бесплатно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, согласно прогнозу, в новом учебном году в Казани в первый класс пойдут 17,5 тыс. детей. Прием в первый класс будет идти в два этапа. Первый продлится с 1 апреля по 30 июня и предназначается для детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, имеющих преимущественное право на зачисление.

Галия Гарифуллина