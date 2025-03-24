В новом учебном году в Казани в первый класс пойдут 17,5 тыс. детей

Прием первоклассников пройдет в два этапа

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно прогнозу, в новом учебном году в Казани в первый класс пойдут 17,5 тыс. детей. Такую цифру на «деловом понедельнике» в мэрии города озвучил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Он подчеркнул, что прием в первый класс будет идти в два этапа. Первый продлится с 1 апреля по 30 июня и предназначается для детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, имеющих преимущественное право на зачисление. Во втором этапе, который пройдет 6 июля — 5 сентября, подать заявления смогут родители детей, не проживающих на закрепленной территории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, Министерство просвещения России упорядочило вопрос о нагрузке школьников и количестве домашних заданий, а Роспотребнадзор согласовал соответствующие правила. Теперь необходимо, чтобы школы начали реализацию нововведений.



Галия Гарифуллина