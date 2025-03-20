В Энгельсе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

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В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации после масштабной атаки беспилотников. Постановление подписал глава района Максим Леонов. Об этом сообщили в ТАСС.

Режим ЧС позволит улучшить координацию действий местных властей и служб в условиях угрозы. В прошлом подобный режим вводился в январе 2025 года после аналогичной атаки.

Замглавы администрации по соцсфере Наталье Леонтьевой поручено подготовить эвакуацию населения в пункты временного размещения. Алексею Сидорову, замглавы по вопросам транспорта, предстоит организовать транспорт для эвакуации, а Ирине Тимофеевой, замглавы по экономике, — обеспечить подвоз продуктов для эвакуируемых.

Сегодня Саратовская область столкнулась с самой крупной атакой беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны России, было сбито 54 БПЛА. В результате атак пострадали городская больница №1, школа и два детских сада, а также более 30 частных домов. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о проведении эвакуации жителей из СНТ рядом с военным аэродромом.