В России могут запретить рекламу на заблокированных ресурсах

Госдума рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете распространения рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в России, сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг. Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам, — добавил спикер

Документ также предусматривает запрет на размещение рекламы на площадках иностранных или международных организаций, признанных нежелательными в РФ, а также на ресурсах общественных или религиозных объединений, запрещенных или ликвидированных по решению суда.

Напомним, что заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство может потребовать от соцсетей заблокировать аккаунты блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, которые не зарегистрированы в специальном перечне.



Матвей Гавриков