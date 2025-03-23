В России могут запретить рекламу на заблокированных ресурсах
Госдума рассмотрит на следующей неделе законопроект о запрете распространения рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в России, сообщил спикер Вячеслав Володин.
— Практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещенные в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг. Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и ее гражданам, — добавил спикер
Документ также предусматривает запрет на размещение рекламы на площадках иностранных или международных организаций, признанных нежелательными в РФ, а также на ресурсах общественных или религиозных объединений, запрещенных или ликвидированных по решению суда.
Напомним, что заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство может потребовать от соцсетей заблокировать аккаунты блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, которые не зарегистрированы в специальном перечне.
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