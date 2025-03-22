В Татарстане расширили программу обеспечения жильем детей-сирот
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ сообщил о ходе программ жилищного строительства и обеспечении жильем отдельных категорий граждан.
По новым данным, количество детей-сирот, нуждающихся в жилье, увеличилось до 450. Для них планируется приобрести 37 квартир с помощью федерального софинансирования. Министерство земельных и имущественных отношений готовится объявить аукцион на их покупку.
Также в программу обеспечения жильем молодых семей включены 66 получателей. Все свидетельства на жилье уже вручены, и сейчас идет подготовка к перечислению средств на счета муниципалитетов.
Что касается многодетных семей, из 24 сертификатов на жилье оформлен 21 — общей площадью 1 961 кв. м. В категории вынужденных переселенцев, включая переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев, все три сертификата также оформлены, семьи подбирают квартиры.
Айзатуллин заявил, что для поддержки жилищного строительства в республике действуют две программы:
- предусматривающая обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей;
- направленная на комплексное развитие сельских территорий.
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