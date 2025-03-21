Глава МОК выступила против отстранения спортсменов из-за военных конфликтов
Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены не должны отстраняться от Олимпиад из-за участия их стран в военных конфликтах. Об этом сообщает Sky News.
На вопрос о возможном возвращении российских спортсменов к зимним Играм 2026 года в Милане Ковентри не дала однозначного ответа.
— Мы обсудим это с рабочей группой, — отметила она.
Решение по данному вопросу пока остается открытым и будет рассматриваться совместно с профильными органами МОК.
Напомним, что недавно Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Новый глава МОК выбран по итогам голосования на 144-й сессии комитета в Греции.
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