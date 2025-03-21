Глава МОК выступила против отстранения спортсменов из-за военных конфликтов

Фото: Динар Фатыхов

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спортсмены не должны отстраняться от Олимпиад из-за участия их стран в военных конфликтах. Об этом сообщает Sky News.



На вопрос о возможном возвращении российских спортсменов к зимним Играм 2026 года в Милане Ковентри не дала однозначного ответа.

— Мы обсудим это с рабочей группой, — отметила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решение по данному вопросу пока остается открытым и будет рассматриваться совместно с профильными органами МОК.



Напомним, что недавно Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Новый глава МОК выбран по итогам голосования на 144-й сессии комитета в Греции.

Матвей Гавриков