В России предлагают ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям

Фото: Динар Фатыхов

В России обсуждают возможность введения акциза на чипсы и запрета их продажи несовершеннолетним. С такой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился Олег Павлов, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре. Он предложил установить акциз в размере 20% от стоимости чипсов. Об этом сообщили в «Известиях».

Павлов напомнил, что еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, содержащих трансжиры, к которым относятся и чипсы.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным ВОЗ, потребление трансжиров связано с развитием ишемической болезни сердца, которая ежегодно становится причиной до 500 тыс. преждевременных смертей по всему миру. В 2023 году чипсы были признаны самым вредным продуктом по версии организации.

Глава Общественного совета также уточнил, что правительство уже принимает меры по борьбе с вредной пищей. С начала 2023 года акцизами обложены сахаросодержащие напитки, а с октября увеличилась ставка налога на добавленную стоимость на гамбургеры и сэндвичи с 10% до 20%.

Анастасия Фартыгина