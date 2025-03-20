В Казани 36% жителей планируют купить автомобиль в кредит в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

По данным исследования «Авито авто», почти четверть россиян намерены в 2025 году приобрести автомобиль в кредит. В частности, 36% опрошенных из Казани рассматривают такую возможность.

Опрос охватил 10 тыс. человек, и результаты показали, что 24% респондентов планируют взять кредит на покупку машины. Средняя стоимость автомобиля, на который они хотят оформить кредит, составляет около 2,05 млн рублей.

Большинство (60%) тех, кто собирается брать кредит, ориентируются на автомобили стоимостью до 2 млн рублей. При этом 27% респондентов готовы рассмотреть машины в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей, а 10% — от 3 до 5 млн. Лишь 3% планируют взять кредит на автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При выборе кредита основным критерием для 64% россиян остается процентная ставка. Также важны размер первоначального взноса (43%) и срок кредита (33%). Возможность оформления заявки онлайн и скорость получения одобрения отметили по 18% респондентов.

Среди городов России Краснодар лидирует по количеству желающих купить авто в кредит — 39%. Казань занимает второе место с 36%, за ней следуют Уфа (33%), Москва (26%) и Санкт-Петербург (27%).

Напомним, что рынок новых автомобилей в Татарстане переживает бум. Количество новых машин, выставленных на продажу в феврале 2025 года, увеличилось в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена нового авто осталась практически неизменной, составив 2,8 млн рублей.



Анастасия Фартыгина