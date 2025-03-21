Движение трамваев на улице Девятаева в Казани восстановлено

Фото: Динар Фатыхов

Движение трамваев по маршрутам №1 и №2 на улице Девятаева восстановлено, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Ранее на трамвайных путях произошло ДТП с участием двух легковых машин, из-за чего трамваи временно не могли ездить по этому участку.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, которые разбирались в обстоятельствах ДТП.



Анастасия Фартыгина