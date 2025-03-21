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Движение трамваев на улице Девятаева в Казани восстановлено

11:53, 21.03.2025
Движение трамваев на улице Девятаева в Казани восстановлено
Фото: Динар Фатыхов

Движение трамваев по маршрутам №1 и №2 на улице Девятаева восстановлено, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Ранее на трамвайных путях произошло ДТП с участием двух легковых машин, из-за чего трамваи временно не могли ездить по этому участку.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, которые разбирались в обстоятельствах ДТП.

Анастасия Фартыгина

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