Движение трамваев на улице Девятаева в Казани восстановлено
Движение трамваев по маршрутам №1 и №2 на улице Девятаева восстановлено, сообщили в «Метроэлектротрансе».
Ранее на трамвайных путях произошло ДТП с участием двух легковых машин, из-за чего трамваи временно не могли ездить по этому участку.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, которые разбирались в обстоятельствах ДТП.
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