Министр спорта России прокомментировал избрание Кирсти Ковентри президентом МОК

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале прокомментировал избрание представительницы Зимбабве Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

— От имени Олимпийского комитета России поздравляю Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета! Блестящая спортивная карьера, победы на Олимпиадах, рекорды и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании, — написал Дегтярев.

Он выразил надежду, что «в эпоху нового лидера Олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал».

Напомним, что 41-летняя Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК. Выборы прошли на 144-й сессии МОК в Греции.

Матвей Гавриков