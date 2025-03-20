Путин подписал закон о праве регионов определять модель местного самоуправления

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам Федерации право самостоятельно выбирать модель местного самоуправления.

Согласно документу, регионы смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему местного самоуправления или сохранить действующую двухуровневую модель, включающую сельские и городские поселения.

Напомним, что Татарстан намерен сохранить двухуровневую модель местного самоуправления.



Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Новый закон о принципах местного самоуправления начнет действовать через 90 дней после опубликования, а регионы в срок до 1 января 2027 года должны принять собственные законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления.

Матвей Гавриков