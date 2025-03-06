Павел Крашенинников: никто не будет заставлять переходить регионы на одноуровневую модель МСУ

Госдума окончательно приняла закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»

Фото: Максим Платонов

Где-то поселения помогают жителям, где-то «отбывают номер»

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Изначально для всех субъектов РФ устанавливался безальтернативный переход к одноуровневой системе МСУ, однако после критики Татарстана в документ внесли поправки, по которым регионы смогут остаться на привычной двухуровневой.

Как заявил сегодня соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, всего было внесено около 1 000 изменений в первоначальную версию документа, который был внесен еще в декабря 2021 года.

— На определенной стадии был запрос на то, чтобы в тех субъектах, где есть двухуровневая система, дать возможность ее сохранить. Мы сделали это таким образом, что такое право было предоставлено, с одной стороны. С другой стороны, организацию деятельности нам надо было как-то прописывать. Понимая, что если что-то пропустили, мы указали, что субъектам своим законодательным актом можно сделать это дополнительно — если вдруг что-то пойдет не так, — рассказал он.

Дискуссии в плане изменения модели МСУ были совершенно логичными и понятными, заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Наталья Линдигрин:

— У каждого региона была своя сложившаяся практика и свой наработанный опыт. По большому счету все упирается в полномочия и доходную базу, и очень сложно сравнивать отдельные республики с другими регионами. Где-то, при соответствующих доходах, исполнение полномочий не вызывало никаких вопросов, и те же поселения были вовлечены в процесс — могли принимать решения и реально помогать жителям. А где-то они, по сути, отбывали номер, не имея никаких возможностей.

«Их права учитываются»



20 регионов России уже перешли на одноуровневую модель МСУ: ДНР, ЛНР, Удмуртия, Чувашия, Пермский и Ставропольский края, Запорожская, Калининградская, Курганская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская и Херсонская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (АО). К этой же категории в комитете отнесли Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. При этом в городах федерального значения действует своя система МСУ.

Еще столько же регионов сразу после принятия законопроекта во втором чтении высказали намерение сохранить двухуровневую модель местного самоуправления. Помимо Татарстана, аналогичной позиции придерживаются еще 17 регионов. Среди них: Башкортостан, Мордовия, Свердловская, Челябинская, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Калмыкия, Крым, Якутия, Чечня и Ненецкий автономный округ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Крашенинников, отвечая на вопрос о том, что будут делать с такими регионами, еще раз напомнил о поправках, которые позволяют сохранить текущую модель МСУ.

— Их права, национальные и культурные традиции учитываются, — с улыбкой заявил он.

Теперь в России есть три типа моделей МСУ: одноуровневая, двухуровневая и смешанная. При последней один или несколько районов субъекта могут перейти на одноуровневую систему.

— Никто никого заставлять [переходить на одноуровневую модель МСУ] не будет, выбор за субъектом Российской Федерации и муниципальными властями, — подытожил сенатор.

Новый закон о принципах местного самоуправления начнет действовать через 90 дней после опубликования, а регионы в срок до 1 января 2027 года должны принять собственные законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления.

Дарья Пинегина