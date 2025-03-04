Татарстан сохранит двухуровневую модель местного самоуправления
Аналогичную позицию выразили еще 17 регионов
Татарстан намерен сохранить двухуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству.
Аналогичной позиции придерживаются еще 17 регионов. Среди них: Башкортостан, Мордовия, Свердловская, Челябинская, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Калмыкия, Крым, Якутия, Чечня и Ненецкий автономный округ.
При этом 20 регионов России уже перешли на одноуровневую модель МСУ: ДНР, ЛНР, Удмуртия, Чувашия, Пермский и Ставропольский края, Запорожская, Калининградская, Курганская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская и Херсонская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (АО). «Ведомости» отмечают, что к этой же категории в комитете отнесли Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. При этом в городах федерального значения действует своя система МСУ.
Планируют перейти на эту модель 26 субъектов. Еще 25 планируют перенять ее лишь частично.
В конце февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой модели местного самоуправления с поправок, на которых настояли парламентарии Татарстана. Благодаря настойчивости республики российские регионы могут сами выбирать между изначально предлагавшейся законодателями в безальтернативном порядке одноуровневой системой МСУ и привычной двухуровневой. О сыгравших решающую роль доводах в пользу сохранения местной власти, преимуществах «вариативного» подхода и широких прав субъектов Федерации в этом вопросе и перспективах развития местного самоуправления — в материале «Реального времени».
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