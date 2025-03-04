Татарстан сохранит двухуровневую модель местного самоуправления

Аналогичную позицию выразили еще 17 регионов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан намерен сохранить двухуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству.

Аналогичной позиции придерживаются еще 17 регионов. Среди них: Башкортостан, Мордовия, Свердловская, Челябинская, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Саратовская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтай, Калмыкия, Крым, Якутия, Чечня и Ненецкий автономный округ.

При этом 20 регионов России уже перешли на одноуровневую модель МСУ: ДНР, ЛНР, Удмуртия, Чувашия, Пермский и Ставропольский края, Запорожская, Калининградская, Курганская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская и Херсонская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (АО). «Ведомости» отмечают, что к этой же категории в комитете отнесли Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. При этом в городах федерального значения действует своя система МСУ.

Планируют перейти на эту модель 26 субъектов. Еще 25 планируют перенять ее лишь частично.

В конце февраля Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой модели местного самоуправления с поправок, на которых настояли парламентарии Татарстана. Благодаря настойчивости республики российские регионы могут сами выбирать между изначально предлагавшейся законодателями в безальтернативном порядке одноуровневой системой МСУ и привычной двухуровневой. О сыгравших решающую роль доводах в пользу сохранения местной власти, преимуществах «вариативного» подхода и широких прав субъектов Федерации в этом вопросе и перспективах развития местного самоуправления — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева