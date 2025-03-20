Продажа квартир в новостройках Казани выросла на 59% за месяц

Фото: Максим Платонов

В феврале 2025 года в Казани наблюдался резкий рост продаж квартир в новостройках. По данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) увеличилось на 59,1% по сравнению с январем. Это означает, что в столице Татарстана было подписано около 770 новых договоров.

Объем проданного жилья составил более 37 тыс. кв.м, а средняя площадь квартиры достигла 48,3 кв.м. Этот рост также заметен в контексте годового сравнения: по сравнению с февралем 2024 года количество сделок увеличилось на 54,6%.



Не только продажи, но и новое строительство в Казани демонстрирует положительную динамику. В феврале было построено около 28 тыс. кв.м жилья, что на 3,7% больше, чем в январе. Это также значительно превышает объемы строительства за аналогичный период прошлого года.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом в крупнейших городах России в феврале 2025 года было продано около 19 тыс. квартир в новостройках общей площадью более 900 тыс. кв.м. Наиболее заметный рост продаж наблюдается в Челябинске и Омске, где количество сделок удвоилось по сравнению с январем.

Лидерами по количеству проданных квартир остаются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В Москве было приобретено более 7,5 тыс. квартир, в Санкт-Петербурге — более 2,3 тыс., а в Екатеринбурге — более 1,5 тыс.

Напомним, что также в феврале 2025 года выбор квартир в новостройках Казани увеличился в два раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это стало частью общего тренда, наблюдаемого на первичном рынке жилья в России, где предложение выросло на 30%.



Анастасия Фартыгина