В Казани выбор квартир в новостройках удвоился за год

В Казани спрос на однокомнатные квартиры возрос на 34%, а на двухкомнатные — на 3%

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В феврале 2025 года выбор квартир в новостройках Казани увеличился в два раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это стало частью общего тренда, наблюдаемого на первичном рынке жилья в России, где предложение выросло на 30%.

Согласно отчету «Авито Недвижимости», однокомнатных квартир стало больше на 39%, студий — на 37%, двухкомнатных — на 26%, а трехкомнатных — на 12%. В Казани также наблюдается рост в сегментах однокомнатных (в 1,8 раза), двухкомнатных (на 1,1 раза), трехкомнатных (на 1,7 раза) и студий (в 2 раза).

Интерес к первичному жилью в стране увеличился на 11% по сравнению с январем 2025 года. В Казани спрос на однокомнатные квартиры возрос на 34%, а на двухкомнатные — на 3%.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

— Несмотря на рост предложения на первичном рынке, мы не ожидаем снижения цен. Застройщики ограничены в маневрах из-за роста издержек на строительство и кредитных обязательств, — подчеркнул Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».



По стоимости новостроек в феврале 2025 года самые доступные квартиры можно было найти в Ульяновске (5,4 млн рублей) и Ярославле (5,5 млн рублей). Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (24,5 млн рублей) и Сочи (21,8 млн рублей).

Напомним, что Казань вошла в число крупных российских городов, где сдача в аренду квартир площадью до 32 кв. м является наименее прибыльным бизнесом. Доходность от такой деятельности в столице Татарстана составит всего 4,8% годовых, а срок окупаемости приобретения — 20,8 года.



Анастасия Фартыгина