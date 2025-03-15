Власти Татарстана взяли на контроль состояние Мергасовского дома

Фото: Максим Платонов

После публикаций в ряде СМИ о том, что в Казани может обрушиться Мергасовский дом, власти Татарстана взяли вопрос на контроль. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия республики.

Межведомственная рабочая группа с участием сотрудников комитета, инженеров и правообладателя объекта приступили к установлению причин и принятию необходимых мер по предотвращению возникшей угрозы для объекта культурного наследия.

Для мониторинга состояния в строительных конструкциях здания установят контрольные маяки.

Для принятия обоснованных мер по стабилизации аварийного объекта решается вопрос о проведении инженерных обследований прочности конструкций здания и полноценной оценки геологических параметров и характеристик грунтов территории. Ситуация взята на контроль.

Комитет будет информировать дополнительно о проделанной работе.

Напомним, об угрозе Мергасовскому дому сегодня в своем телеграм-канале заявила социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева. По ее словам, объекту культурного наследия угрожает карстовый провал.

Елизавета Пуншева