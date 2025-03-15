Власти Татарстана взяли на контроль состояние Мергасовского дома
После публикаций в ряде СМИ о том, что в Казани может обрушиться Мергасовский дом, власти Татарстана взяли вопрос на контроль. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия республики.
Межведомственная рабочая группа с участием сотрудников комитета, инженеров и правообладателя объекта приступили к установлению причин и принятию необходимых мер по предотвращению возникшей угрозы для объекта культурного наследия.
Для мониторинга состояния в строительных конструкциях здания установят контрольные маяки.
Для принятия обоснованных мер по стабилизации аварийного объекта решается вопрос о проведении инженерных обследований прочности конструкций здания и полноценной оценки геологических параметров и характеристик грунтов территории. Ситуация взята на контроль.
Комитет будет информировать дополнительно о проделанной работе.
Напомним, об угрозе Мергасовскому дому сегодня в своем телеграм-канале заявила социолог и учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева. По ее словам, объекту культурного наследия угрожает карстовый провал.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.