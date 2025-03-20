Пассажиропоток из Казани в Санкт-Петербург вырос на 24,6%

Фото: Олег Исаков

В первом квартале 2025 года наблюдается рост пассажирских перевозок по направлению в Санкт-Петербург, особенно из Казани. По данным Горьковской железной дороги, количество пассажиров, отправляющихся из Казани в культурную столицу, увеличилось на 24,6%, составив 8,9 тыс. человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также заметен рост отправлений из других городов. Например, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург поехали 19 тыс. человек (+4,3%), а из Кирова — 9,5 тыс. (+10,5%). Из Ижевска в культурную столицу отправились 3,4 тыс. пассажиров, что на 16,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Для повышения комфорта пассажиров фирменные поезда «Волга» и «Поволжье», которые курсируют между Нижним Новгородом и Казанью, получили новые вагоны.

Напомним, что столица Татарстана вошла в тройку лидеров среди российских городов по количеству запланированных чартерных рейсов. По данным агрегатора «Турвизор», из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая в ближайший месяц запланировано 288 вылетов в 23 различных города. По этому показателю Казань делит третье место с Санкт-Петербургом.

Анастасия Фартыгина