Казань вошла в тройку лидеров по числу чартерных рейсов в России
Наиболее популярным направлением является ОАЭ
Столица Татарстана вошла в тройку лидеров среди российских городов по количеству запланированных чартерных рейсов. По данным агрегатора «Турвизор», из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая в ближайший месяц запланировано 288 вылетов в 23 различных города. По этому показателю Казань делит третье место с Санкт-Петербургом.
- Анализ календаря чартерных рейсов показал, что наиболее популярным направлением является ОАЭ: ежедневные рейсы отправляются в Дубай и Шарджу.
Также востребованы направления в Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх — 4-5 рейсов в неделю) и Таиланд (Пхукет — 9 рейсов в месяц).
Казанский аэропорт предлагает и довольно экзотические чартерные направления, такие как индийский Даболим (Южный Гоа) и китайский город Санья (остров Хайнань).
Кроме того, представлена широкая программа чартерных вылетов по внутрироссийским направлениям, включая Грозный, Горно-Алтайск, Иркутск, Калининград, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Москву и Минеральные Воды.
Большинство городов не могут предложить такого разнообразия чартерных рейсов, заявили аналитики. Они подчеркивают, что путевки с прямыми чартерными рейсами обычно дешевле регулярных и имеют фиксированную цену, а также предлагают удобство и отсутствие пересадок.
Российские авиакомпании продемонстрировали рост пассажиропотока в 2024 году, перевезя 111,7 млн человек, что на 5,9% больше, чем годом ранее.
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