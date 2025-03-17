Казань вошла в тройку лидеров по числу чартерных рейсов в России

Наиболее популярным направлением является ОАЭ

Фото: Максим Платонов

Столица Татарстана вошла в тройку лидеров среди российских городов по количеству запланированных чартерных рейсов. По данным агрегатора «Турвизор», из международного аэропорта Казань им. Габдуллы Тукая в ближайший месяц запланировано 288 вылетов в 23 различных города. По этому показателю Казань делит третье место с Санкт-Петербургом.

Анализ календаря чартерных рейсов показал, что наиболее популярным направлением является ОАЭ: ежедневные рейсы отправляются в Дубай и Шарджу.

Также востребованы направления в Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх — 4-5 рейсов в неделю) и Таиланд (Пхукет — 9 рейсов в месяц).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанский аэропорт предлагает и довольно экзотические чартерные направления, такие как индийский Даболим (Южный Гоа) и китайский город Санья (остров Хайнань).

Кроме того, представлена широкая программа чартерных вылетов по внутрироссийским направлениям, включая Грозный, Горно-Алтайск, Иркутск, Калининград, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Москву и Минеральные Воды.

Большинство городов не могут предложить такого разнообразия чартерных рейсов, заявили аналитики. Они подчеркивают, что путевки с прямыми чартерными рейсами обычно дешевле регулярных и имеют фиксированную цену, а также предлагают удобство и отсутствие пересадок.

Российские авиакомпании продемонстрировали рост пассажиропотока в 2024 году, перевезя 111,7 млн человек, что на 5,9% больше, чем годом ранее.

Рената Валеева