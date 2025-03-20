Оппозиция Турции заблокировала парламент из-за задержания мэра Стамбула
Депутаты Народно-республиканской партии (НРП) Турции приостановили работу парламента в знак протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Они собрались у трибуны, что привело к отмене заседания генассамблеи, сообщили на телеканале Halk TV.
— Вы растоптали демократию и закон, вы игнорируете волю 86 миллионов человек. Имамоглу может быть кошмаром для вас, но он надежда для 86 миллионов человек, — заявил зампредседателя фракции НРП Али Махир Башарыр.
Лидер НРП Озгюр Озель также поддержал Имамоглу и призвал региональные филиалы партии провести акции протеста. Он обвинил власти в «попытке переворота» и намерении помешать праймериз НРП, на которых Имамоглу может стать кандидатом в президенты от оппозиции.
Власти Стамбула запретили митинги и демонстрации до 23 марта, а полиция применила силу против студентов, протестовавших из-за задержания мэра. Информация о пострадавших не уточняется.
Напомним, что в Турции ограничили доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая X, YouTube, TikTok и Instagram*, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
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