В Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания оппозиционного мэра Стамбула

Фото: Максим Платонов

В Турции ограничили доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая X, YouTube, TikTok и Instagram*, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщают «Известия».

Задержанию предшествовала публикация Имамоглу видеообращения, в котором он назвал свое преследование «ударом по воле народа». Имамоглу считается одним из главных соперников действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных президентских выборах 2027 года.

Обвинения в коррупции касаются деятельности компаний Medya A.Ş. и Kültür A.Ş., связанных со стамбульской мэрией. Прокуратура подозревает, что часть чиновников, близких к Имамоглу, предлагали этим компаниям завышенные цены на закупку услуг, а также занимались вымогательством и взятками.

Генпрокуратура Турции выдвигает против Имамоглу и более 100 других лиц обвинения в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами.

Рената Валеева