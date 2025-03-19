Минобороны сообщило о 142 сбитых украинских БПЛА за сутки, 61 — вне зоны СВО
Российские средства ПВО и РЭБ за последние сутки сбили и подавили 142 беспилотных летательных аппарата, включая 61 аппарат вне зоны проведения СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
— Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 61 вне зоны СВО, — говорится в ежедневной сводке ведомства.
Кроме того, по данным Минобороны, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, местам хранения беспилотников, а также складам боеприпасов и военного имущества.
Ранее Минобороны сообщило об атаке украинскими беспилотниками на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае, произошедшей ночью 19 марта.
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