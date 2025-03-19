По оформлению льгот ветеранам СВО через «Госуслуги» поступило больше миллиона обращений

Фото: Михаил Захаров

Свыше миллиона обращений от граждан России поступило через портал «Госуслуг» по вопросам оформления документов и получения льгот, предназначенных для ветеранов СВО. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.

— Больше миллиона у нас обращений [через портал «Госуслуг»] для оформления документов, подтверждающих статус участника СВО, — заявил министр Шадаев.

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект, предусматривающий предоставление бюджетных мест в вузах для супруг участников СВО.