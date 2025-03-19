По оформлению льгот ветеранам СВО через «Госуслуги» поступило больше миллиона обращений
Свыше миллиона обращений от граждан России поступило через портал «Госуслуг» по вопросам оформления документов и получения льгот, предназначенных для ветеранов СВО. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.
— Больше миллиона у нас обращений [через портал «Госуслуг»] для оформления документов, подтверждающих статус участника СВО, — заявил министр Шадаев.
Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект, предусматривающий предоставление бюджетных мест в вузах для супруг участников СВО.
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