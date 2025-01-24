Госдума рассмотрит законопроект о бюджетных местах в вузах для супруг участников СВО

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект, предусматривающий предоставление бюджетных мест в вузах для супруг участников СВО. Информация об этом опубликована в электронной базе Думы.



Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2024 года главой Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной и председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

В настоящее время участники СВО и их дети имеют право на поступление в вузы по отдельной квоте, которая составляет 10% от всех бюджетных мест. Однако супруги участников СВО, не попавшие в эту квоту, могут обучаться в университетах только на платной основе, даже если получают первое высшее образование.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта считают такую ситуацию несправедливой и предлагают предоставить женам участников СВО дополнительную возможность получить первое высшее образование за счет бюджета — наравне с другими льготными категориями. Предполагается, что супруги военнослужащих смогут поступать в вузы по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов по своему выбору.