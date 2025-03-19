Правительство заморозило рост пеней за ЖКУ до 2027 года

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Правительство России продлило до конца 2026 года действие особых правил начисления пеней и штрафов за просроченные платежи по ЖКУ, оградив граждан от резкого увеличения выплат из-за роста ключевой ставки Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе.

Согласно принятому решению, в 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов будет использоваться ключевая ставка Банка России в размере 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года, до начала резких изменений экономической ситуации. Нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

В соответствии с Жилищным кодексом, величина пени за несвоевременную оплату ЖКУ напрямую зависит от ключевой ставки Центробанка. В условиях текущей высокой ключевой ставки максимальный размер пени мог бы оказаться непомерно высоким для многих граждан.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

— Решение правительства направлено на защиту населения от дополнительной финансовой нагрузки в условиях нестабильной экономической ситуации. Заморозка роста пеней за ЖКУ позволит избежать резкого увеличения расходов граждан и поддержать их финансовую стабильность, — говорится в сообщении.

Два дня назад депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили рассмотреть законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Он предлагает увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. рублей.



Рената Валеева