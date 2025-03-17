В России повысят штрафы для должностных лиц за нарушения в ЖКХ

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким намерены внести на рассмотрение законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщили в РИА «Новости».

Законопроект предлагает увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. рублей. Это связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в ГИС ЖКХ и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящее время штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции:

за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4—5 тыс. до 20—30 тыс. рублей;

за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5—10 до 20—30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30—50 тыс. рублей;

ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5—10 до 20—30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 30—50 тыс. рублей.

По словам Леонида Слуцкого, депутаты ЛДПР получают тысячи обращений из разных регионов с просьбой помочь с проблемами, связанными с управляющими компаниями.

— Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому — повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов, — сказал он.