«Динамика меняется не в лучшую сторону»: подростки Татарстана становятся все радикальнее

Волынец рассказала о «тревожном» детстве маленьких татарстанцев

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане вызывает тревогу рост числа подростков-террористов, чьи дела начинают преобладать над преступлениями, связанными с наркотиками. При этом родители стали чаще выбирать семейное обучение для своих детей, что лишает возможности наблюдения специальных служб за такими несовершеннолетними. Эту обеспокоенность сегодня выразила детский омбудсмен Ирина Волынец на заседании комитета Госсовета по соцполитике. О ситуации с несовершеннолетними в Татарстане — в материале «Реального времени».

Число семей, находящихся в социально опасном положении, снизилось

Семейное неблагополучие остается главной проблемой, с которой обращаются к детскому омбудсмену. Но, несмотря на это, в Татарстане наблюдается небольшое снижение (на 2%) количества семей, находящихся в социально опасном положении. Сейчас в 1 756 семьях с подобным статусом проживают 3 587 детей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Волынец представила статистику по их вовлеченности в различные кружки и секции, которые помогают избегать негативного влияния улицы. Лидерами по охвату детей в возрасте от 7 до 10 лет оказались Казань (99,1%), Бугульминский район (97,9%), а также Вахитовский район Казани, Высокогорский и Буинский районы (по 97,7%). В аутсайдерах списка — Набережные Челны (85,7%) и Новошешминский район (83,3%). Ситуация с занятостью подростков от 12 до 18 лет в Челнах также оставляет желать лучшего: лишь 47,7% юных горожан вовлечены в молодежные движения.

Помимо этого, Волынец сообщила о снижении количества детей-сирот в Татарстане. Сейчас в республике таких 8,5 тыс. человек, из которых 7,9 тыс. усыновлены, а 426 воспитываются в интернатах. Однако омрачает позитивную тенденцию рост числа возвратов детей из приемных семей: в прошлом году отказ поступил 91 раз, что на 26% больше, чем в предыдущем году (69 случаев).

Подавляющее большинство в местном СИЗО — подростки-террористы

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Ольга Воронова обратила внимание на растущее сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка с прокуратурой — количество совместных обращений увеличилось на 20%. В ответ Волынец заявила о тревожной тенденции вовлечения молодежи в преступные террористические организации.

Она привела в пример дело несовершеннолетнего татарстанца, обвиняемого в госизмене, чью дальнейшую судьбу определит Военный суд в Екатеринбурге. Ему грозит заключение до 10 лет. Волынец обратилась к родителям с призывом внимательно следить за активностью детей в соцсетях, напомнив, что в судах по делам о терроризме омбудсмен не имеет права отстаивать интересы несовершеннолетних.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Волынец также сообщила о значительном росте числа детей, совершивших подобные преступления. Если раньше таковых в СИЗО Татарстана было семь , то сейчас их уже 36.

— Динамика меняется не в самую лучшую сторону. Если раньше это была статья по закладчикам, распространителям наркотических веществ, то сейчас подавляющее большинство — это террористическая деятельность. Это по-настоящему страшно, — подытожила она.

Школьники «сбегают» на домашнее обучение

Вопрос, который вызвал широкую дискуссию у членов заседания — «выпавшие» дети. Участники заседания поинтересовались, почему несовершеннолетние стали чаще уходить из школ на домашнее обучение.

Число таких детей выросло в три раза, по сравнению с 2021 годом. В 2024 году этот формат выбрали 3,3 тыс. человек. Основными причинами такого выбора родители указывают стремление оградить ребенка от негативной психологической среды, буллинга, обеспечить уклон на религиозное обучение или индивидуальный подход.

Однако в большинстве заявлений указываются «иные причины», которые комплексно никто не изучает. Специалисты отмечают, что такие дети выпадают из поля зрения социальных служб и системы образования, что может негативно сказаться на их социализации и развитии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дети участников СВО не могу отдохнуть на Черном море

Член Общественной палаты России Ольга Павлова выразила возмущение тем, что дети участников СВО не участвуют в оздоровительных мероприятиях на Черноморском побережье, а те, чьи родители-бойцы имеют неопределенный статус (пропали без вести или в плену), и вовсе лишены такой возможности.

Волынец тут же заявила, что к ней с «подобными проблемами не обращались».

— Мы готовы помочь, как только родители заявят о желании отправить ребенка на море, — сказала она, подняв другую проблему — родители боятся отправлять своих детей в лагеря Крыма.

Но Павлова не дала ей договорить, перебив замечанием, что в этих лагерях как всегда «нет свободных мест».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Говорить «мы ждем, когда к нам обратятся» — это не совсем правильно. Нужно мониторить ситуацию самим, работать на опережение. С этими детьми надо работать активно, а не ждать! — заявила Павлова. Волынец согласилась с ее позицией.

Рената Валеева