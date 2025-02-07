В Казани подросток предстанет перед судом за госизмену и участие в террористической организации

Фото: Максим Платонов

В Казани перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в участии в террористической организации и госизмене. Об этом сообщили в Следкоме по Татарстану.

По версии следствия, летом 2023 года подросток через интернет установил контакт с представителями украинской террористической организации. В дальнейшем, по их указанию и за денежное вознаграждение, он передавал информацию об объектах предприятий, расположенных в Казани.

Противоправная деятельность была пресечена весной 2024 года в результате совместных действий сотрудников Следкома по Татарстану, региональных управлений ФСБ и МВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление напоминает, что преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет и предусматривает строгое наказание.

Ранее Госдума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать транспортные средства, принадлежащие гражданам и организациям, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках КТО.

Рената Валеева