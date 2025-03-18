Госдума предупредила студентов о мошенниках от имени Минобрнауки
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил RT о новой схеме мошенничества, целью которой стали российские студенты. Злоумышленники звонят учащимся под видом сотрудников Минобрнауки
Как отметил депутат, мошенники целенаправленно выбирают студентов из-за их активного использования цифровых сервисов, особенно портала «Госуслуги». Представляясь сотрудниками государственных структур, они предлагают помощь в оформлении различных услуг.
— Официальные государственные службы никогда не запрашивают пароли или конфиденциальную информацию по телефону, — подчеркнул Немкин. Он рекомендовал при получении подобных звонков сразу прерывать разговор.
Для защиты аккаунтов парламентарий советует:
- Регулярно проверять настройки безопасности на «Госуслугах» и использовать многофакторную аутентификацию.
- При получении подозрительных ссылок необходимо вручную вводить адрес официального сайта в браузере.
- При подозрительных банковских операциях немедленно обращаться в банк.
Напомним, что недавно Немкин рассказал о распространенных видах мошенничества в WhatsApp и других мессенджерах.
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