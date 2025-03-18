Госдума предупредила студентов о мошенниках от имени Минобрнауки

Фото: Михаил Захаров

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил RT о новой схеме мошенничества, целью которой стали российские студенты. Злоумышленники звонят учащимся под видом сотрудников Минобрнауки

Как отметил депутат, мошенники целенаправленно выбирают студентов из-за их активного использования цифровых сервисов, особенно портала «Госуслуги». Представляясь сотрудниками государственных структур, они предлагают помощь в оформлении различных услуг.

— Официальные государственные службы никогда не запрашивают пароли или конфиденциальную информацию по телефону, — подчеркнул Немкин. Он рекомендовал при получении подобных звонков сразу прерывать разговор.

Для защиты аккаунтов парламентарий советует:

Регулярно проверять настройки безопасности на «Госуслугах» и использовать многофакторную аутентификацию.

При получении подозрительных ссылок необходимо вручную вводить адрес официального сайта в браузере.

При подозрительных банковских операциях немедленно обращаться в банк.

Напомним, что недавно Немкин рассказал о распространенных видах мошенничества в WhatsApp и других мессенджерах.

Матвей Гавриков