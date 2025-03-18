ДУМ Татарстана объяснило ситуацию с платными ифтарами

Фото: Динар Фатыхов

В ДУМ Татарстана прокомментировали практику организации платных ифтаров в Казани. Вопрос о допустимости продажи билетов на вечерние разговения, которые традиционно считаются благотворительными, вызвал широкое обсуждение в обществе. Об этом пишет ГТРК «Татарстан».

В последнее время в Казани появились ифтары, участие в которых стоит от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Организаторы объясняют это необходимостью покрытия расходов на аренду помещений, организацию программы и обеспечение сервиса. При этом, по словам самих организаторов, часто плата взимается не за саму трапезу, а за «духовную пищу» или развлекательную программу.

Подобные ифтары вызвали неоднозначную реакцию среди верующих. Некоторые считают, что такая практика противоречит самой сути Рамадана, месяца милосердия и благотворительности. Другие же полагают, что если часть средств направляется на благотворительность, то организация платных ифтаров может быть допустимой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ДУМ РТ отметили, что грань между благими намерениями и желанием заработать слишком тонка.

— Взял в аренду большой зал, пригласил хазратов, устроил еще другие мероприятия — все это платно. И поэтому он говорит изначально — деньги не для меня, вы оплачиваете сами за себя. С этой точки зрения — можно. Но мы не можем заглянуть в душу — вдруг человек правда решил заработать. И вот эта грань очень тонкая. Поэтому мы скажем так, ифтар — это то, что приходит после того, как человек был голодным. Человек воду попил — это уже ифтар, — подчеркнул начальник отдела просвещения ДУМ Республики Татарстан Ленар Хамматов.



Завтра, 19 марта, планируется масштабный республиканский ифтар при запланированном участии 13 тыс. человек. Утром на этой же площадке пройдут выборы муфтия Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева