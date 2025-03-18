В России за сутки потушено 11 лесных пожаров, в Татарстане — два возгорания

Фото: Олег Тихонов

За прошедшие сутки в России было потушено 11 лесных пожаров в двух регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров также в двух регионах страны.

В ликвидации возгораний задействованы 404 человека и 90 единиц техники. Режим ЧС в регионах не введен. Особый противопожарный режим действует в трех регионах.

Оперативность тушения с начала года составляет 93% — это значит, что большинство лесных пожаров ликвидируются менее чем за сутки с момента обнаружения.

Также за прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана:

реагировали на два пожара, один из которых произошел в жилом секторе;

совершили 6 выездов по ложным вызовам;

четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами;

два раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Также сообщается о двух происшествиях на водных объектах в регионе.

Накануне, первый замминистра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов сообщил, что в 2025 году пожароопасный сезон может начаться в конце марта, а не в середине апреля, как это было годом ранее.

Рената Валеева