В Татарстане прогнозируют раннее начало пожароопасного сезона

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Первый замминистра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов сообщил, что в 2025 году пожароопасный сезон может начаться в конце марта, а не в середине апреля, как это было годом ранее, передают в РБК.

В прошлом году сезон начался 15 апреля. В среднем он длится 191 день. В 2024 году пожароопасный период держался 193 дня. Причина раннего начала сезона в этом году — теплая зима и небольшое количество снега, что привело к недостаточному увлажнению почвы. Все это создает предпосылки для возгораний.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ильгизар Зарипов добавил, что Минлесхоз республики будет инициировать режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта, если установится высокая или чрезвычайная опасность. В прошлом году такой режим вводился два раза: с 14 июня по 25 июля и с 1 по 17 октября.

С начала весны в Казани зарегистрировали три температурных рекорда. Так, 14 марта потеплело до +6,7 градуса, предыдущий максимум был зафиксирован в 2015 году (+6,2 градуса). 15 марта температура воздуха достигла +7. Предыдущий рекорд также зарегистрирован в Казани в 2015 году — +6,6. 9 марта потеплело до +6,9, а предыдущий абсолютный максимум для этого дня зафиксировали в 2020 году — он составил +5,4 градуса.

