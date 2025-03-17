Власти Казани не ожидают паводка, но возможны подтопления отдельных участков жилых массивов

Учитывается возможность циклона, который будет сопровождаться обильными осадками в виде снега и дождя, что может привести к возникновению серьезных последствий

Фото: Галия Шакирова

Как такового паводка в Казани не ожидается, но учитывается возможность циклона, который будет сопровождаться обильными осадками в виде снега и дождя. Об этом заявил на деловом понедельнике в мэрии начальник Управления гражданской защиты исполкома Сергей Чанкин.

— Учитывая то, что что зимой на территории города высота снежного покрова составляла всего лишь 25 сантиметров — для сравнения в прошлый год было 78 сантиметров — как такого паводка не ожидается, но возможны подтопления отдельных участков жилых массивов. В основном это участки, где существует проблема высокого залегания грунтовых вод, а также там, где собственники домов нарушили правила благоустройства путем отсыпки водоотводных канав, проходящих по частной территории, где отвод воды иным способом не возможен. Несмотря на благоприятный прогноз, мы учитываем возможность циклона, который будет сопровождаться обильными осадками в виде снега и дождя, что может привести к возникновению серьезных последствий, — сказал он.

В зону подтопления могут попасть территории в жилых массивах Борисоглебское, Сухая река, Савиново, Красная горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово, куда входят 817 жилых домов, в которых проживают около 2,2 тыс. человек.

Ранее МУП «Водоканал» Казани обратился к жителям с настоятельной просьбой не сбрасывать талые воды с придворовых территорий в канализационные колодцы.