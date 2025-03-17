В Казани на KazanForum-2025 пройдет международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS
В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 15–16 мая 2025 года, состоится международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS 2025.
Мероприятие объединит ведущих ученых, архитекторов, практикующих урбанистов, представителей государственных и религиозных организаций для обсуждения интеграции исламских ценностей в концепцию устойчивого развития городов.
Пленарная сессия симпозиума будет посвящена опыту Малайзии в применении принципов «МАДАНИ» для повышения качества жизни населения. «МАДАНИ» — это экономическая рамочная программа, в рамках которой правительство Малайзии решает вопросы повышения устойчивости, продуктивности и добавленной стоимости экономики, обеспечивая равномерное распределение финансовых ресурсов для развития ключевых социальных сфер.
На форуме выступит председатель симпозиума IBEIS, магистр сравнительного права Международного исламского университета Малайзии профессор Азил Ахмад Саркави. Модератором станет вице-канцлер Исламского университета Селангора доцент Мохд Фарид Рави Абдулла.
Среди ожидаемых участников симпозиума:
- Доктор Адель Аль-Захрани — исполнительный директор ROSHN Group (Саудовская Аравия);
- Профессор Одех Аль-Джайоуси — руководитель отдела управления технологиями и инновациями Университета Персидского залива (Бахрейн);
- Датук Вира М Нур Азман бин Таиб — руководитель аппарата Министерства жилищного строительства и местного самоуправления (Малайзия);
- Профессор Абдул Разак Сапиан — декан факультета архитектуры или дизайна среды Международного исламского университета (Малайзия);
- Заслуженный профессор Тан Шри Дато’ Дзулкифли Абду Разак — бывший ректор Международного исламского университета (Малайзия);
- муфтий Татарстана Камиль Самигуллин;
- приглашен президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
Эксперты обсудят перспективы устойчивого развития городов, принципы комплексного освоения территорий и современные решения в исламской архитектуре.
Для участников симпозиума запланирована экскурсионная программа по знаковым объектам Татарстана, связанным с исламским архитектурным наследием.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести KazanForum-2025 15–16 мая и обозначил тему для центрального пленарного заседания: «Криптовалюта как альтернатива традиционной финансовой системе в развитии отношений России и стран ОИС».
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